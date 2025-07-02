DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçeye bağlı Geriçam Mahallesi’nde yapımına başlanılan 98 adet toplu konut sahasında incelemelerde bulundu.

Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi’nde inşaat edilecek olan 98 adet toplu konutun yapımına başlandı. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hüdayi DURAL, ilçede yapımına başlanan Toplu Konut Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Vatandaşlarımızın konut ihtiyacına çözüm olacak bu önemli projeyi yakından takip ediyor, sürecin sorunsuz ilerlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beyağaç için durmadan çalışıyoruz" dedi.