Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çim biçme makinesiyle çalışırken sağ el bileğini kesen Zeynel Buluttekin, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Lice ilçesinde çim biçme makinesiyle çalışan 46 yaşındaki Zeynel Buluttekin’in sağ el bileği kazayla kesildi. Yakınları tarafından Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buluttekin’in sağ el bileğinde ciddi tendon kesiği tespit edildi. İlk müdahalenin ardından durumu ciddi görülen hasta için ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirilen Buluttekin’in Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisine devam ediliyor.