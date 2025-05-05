DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isimden kınama mesajı gelirken, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de yapılan saldırıya ilişkin kınama açıklaması yaptı. Başkan Pütün, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu tür provokatif eylemler, toplumsal barışımıza ve demokrasiye zarar vermektedir. Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz" dedi.