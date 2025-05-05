SUBÜ Ferizli MYO akademisyenleri Doç. Dr. Asım Topaklı ve Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu, ‘Kariyer Günleri’ isimli etkinlik ile Hendek Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Asım Topaklı ve Moda Tasarımı Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu, Hendek Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ isimli etkinlik çerçevesinde Yenimahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Akademisyenler etkinlikte Ferizli MYO’nun eğitim imkanları, akademik programları ve sektörel iş birliklerine ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlamanın hedeflendiği etkinlikte tasarım ve moda alanlarında kariyer gelişimine ilişkin detaylar ele alındı. Ayrıca öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.