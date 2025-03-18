Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı zafere giden yola atıfta bulunan Başkan Özlü, dünyanın en büyük donanmalarının ‘Vatan Sevgisi’ önünde nasıl dize geldiğini anlattı. Çanakkale Zaferi’ndeki kritik anlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anafartalar’daki kararlı duruşu ve Türk Milleti’nin sarsılmaz vatan sevgisi ve iman gücünden bahsederek tarihin seyrini değiştirdiklerini ifade eden Özlü açıklamasına şöyle devam etti. "Çanakkale, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Çanakkale, hiç umut yokken ‘Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır’ diyenlerin kararlılığıdır. Çanakkale, dünyanın en büyük ordularının ‘hasta adam’a yenildiği andır. 1915’te Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşarak hayaller kuran İtilaf Devletleri’nin en güçlüsü İngiltere donanması, Çanakkale’deki büyük inancın önünde diz çökmüş, boğazın sularında kaybolan savaş gemilerini bırakarak ardına bakmadan kaçmıştır. Cephede savaşan, savaşta birbirine çarpan kurşunların yüz binlerce gencecik yavrumuzu toprağa düşürdüğü bu zafer, tüm dünyanın tarihinde bir destan olarak bilinmektedir. Erzurum’da kollarına bebeği yerine, mermileri alan Nene Hatun’un korkusuzluğu olmasaydı, Çanakkale’de bir milletin bağımsızlığını 215 kilogramlık top mermisi ile sırtlayan Seyit Onbaşı’nın destansı gücü olmasaydı, bizler bugünlerimize belki de erişemezdik. Bu bakımdan 100 yıllık mücadelemize onların manevi ve kararlı bilinçleri ile devam ediyoruz. Savaşta kazandığımız bağımsızlığımızı bugün ticarette, ekonomide, teknolojide, eğitimde ve tarımda sürdürüyoruz. Bu vesile ile 110 yıl önce Çanakkale’de can veren büyük ecdadımız başta olmak üzere bir karış vatan toprağı için kendini feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale geçilmedi, Çanakkale geçilmez."