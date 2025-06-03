DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince valilik kampüsünde açılan sigara bırakma standı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri Valilik kampüsünde sigarayı bırak hayatını değiştir standı kurdu. Nefeste karbon monoksit ölçümleri gerçekleştiren ekipler, Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile ilgili bilgilendirici faaliyetler gösterdi. Vatandaşlar ise bu standa büyük ilgi gösterdi.