Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, belediyede görevli kadınlarla bir araya gelerek çiçek takdim etti.

Başkan Özgün, ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Defne’ sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar dolayısıyla belediyede görevli kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla bir süre vakit geçiren ve çiçek takdim eden Başkan Özgün, emekçi kadınların yanında olduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Özgün, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Defne’mizin emeğiyle, alın teriyle büyümesine katkı sunan tüm kadın emekçilerimizin yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.