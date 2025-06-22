Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçede karne alan yaklaşık 5 bin öğrenciye unutulmaz bir yaz başlangıcı armağan ediyor.

Bozdoğan’da geçtiğimiz yıl yapılan Bahar şenliği etkinliği bu yıl ilk kez tüm mahalleleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bozdoğan Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında her gün farklı bir mahallede çocuklar için kaydırak, zıp zıp, top havuzu, palyaçolar, dans gösterileri, eğitici-öğretici atölyeler ve akşam açık hava sineması gibi birçok eğlenceli etkinlik yer alacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği mahallelerdeki sosyal tesisler çocukların eğlence durağı haline gelecek. Ayrıca çevre mahallelerden etkinliğin yapılacağı mahalleye ulaşım da sağlanacak.

İlk durağı Örtülü Mahallesi

Karne şenliği etkinliklerinin ilk ayağı 24 Haziran Pazartesi günü Tütüncüler, Konaklı, Başalan, Kızıltepe ve Güneyyaka mahallelerinde yaşayan çocuklar için Örtülü Mahallesi’nde düzenlenecek. Etkinlikler 15 gün boyunca farklı mahallelerde devam edecek.

Başkan Galip Özel: "Her çocuk eğlenmeyi ve kutlanmayı hak ediyor"

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Çocuklarımız bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamladı. Onların bu gayretlerini sadece merkezde değil tüm mahallelerimizde ödüllendirmek istedik. Her çocuğun eğlenmeye, kutlanmaya ve değer görmeye hakkı var. Mahalle mahalle dolaşarak tüm çocuklarımızla bir araya geleceğiz, hem onları eğlendireceğiz hem de onların mutluluğunu paylaşacağız. Bozdoğan Belediyesi olarak çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyondur" dedi.