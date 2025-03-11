Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bozdoğan Salı Pazarı’nda kadınlara 12 bin adet dikime hazır çiçek fidesi dağıttı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel tarafından ’Çiçek Gibi Bozdoğan’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kurulan üç ayrı stantta kadınlara fide dağıtımı yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte fideler kısa sürede tükendi. Belediye Başkanı Galip Özel kadınların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaparak, "Çiçek gibi bir Bozdoğan için çalışıyoruz. Kadınlarımız da bu çiçekleri dikerek hem evlerini hem de Bozdoğan’ı güzelleştirecek. Kadınların emeğiyle ilçemiz daha da renklenecek" dedi.

Fide alan kadınlar da Başkan Özel’e teşekkür ederek, "Bu küçük ama değerli jest bizi çok mutlu etti. Hem Bozdoğanımız güzelleşecek hem de kadın emeği daha fazla değer görecek" ifadelerini kullandı.