Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan çadır ve barakaları kaldırdı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yaylacık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçerek, bölgede konar göçer şekilde kurulan çadır ve barakalara müdahale etti.

Yapılan incelemelerde, çadırlarda yaşayan kişilerin sağlıksız koşullarda başıboş at ve kümes hayvanı besledikleri tespit edildi. Çevrede biriken moloz ve geri dönüşüm malzemelerinin görüntü kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca ısınma amacıyla yakılan malzemelerin çevre kirliliğine sebep olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, ilgili yapıları ve çevrede biriken malzemeleri kaldırarak bölgede düzenleme çalışması gerçekleştirdi.