Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan ve 2024 yılında yaklaşık 400 bin yerli ve yabancı turist ağırlayan Göksu Travertenleri, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor.

İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle, travertenler 1 Aralık 2024’ten itibaren ziyarete kapatılmıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre Göksu Travertenleri, 2025 yılı turizm sezonuna 29 Mart’tan itibaren yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak.

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, "Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri yeni sezon için hazır. Göksu Travertenleri, beyazlaması için kış sezonunda bakıma alınarak, gelecek sezon için hazır hale getirildi.2024 yılında 400 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği bu eşsiz doğa harikası, 2025 sezonunda da yoğun ilgi görmesini bekliyoruz" denildi.