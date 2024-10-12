Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; burada yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Özdoğan, Hacılar’da okuyan öğrencilere fuarda kitap alabilmeleri için 150 TL’lik hediye kuponları dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.’si düzenlenen kitap fuarı kapılarını açtı. Fuarı ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençlerin kitapla buluşmasına verdiği önemi vurgulayarak, “Gençlerimizin neşeli sesleri ve kitapların kokusu bugün benim için en mutlu günlerden biri. Hacılar Belediyesi olarak, öğrencilerimizin kütüphanelerini zenginleştirmeleri için 150 TL değerindeki indirim kuponlarımızı dağıttık. Onların kitaplıklarını genişletmelerini ve kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi. Fuarda stantları gezen Başkan Özdoğan; "Bu yıl fuarımızda 512 yazar ve 492 yayınevi yer alıyor. Her yaş grubuna hitap eden kitaplarla dolu bu fuarda, öğrencilerimiz ve gençlerimiz büyük ilgi gösteriyor. İnşallah bu yıl da ziyaretçi rekorunu kıracağız. 20 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda imza günleri, söyleşiler ve etkinliklerle dolu dolu bir program var. Herkesi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize hediye çeklerimizi dağıttık. Bu çeklerle kitap almalarını ve bilgi hazinelerini genişletmelerini sağlıyoruz” dedi.

Kayseri Kitap Fuarı, 20 Ekim’e kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.