Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi adına belediye ekiplerinin bayram süresince görev başında olacağını açıkladı.

Başkan Özdoğan, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı’nı bir kez daha idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Belediye olarak ilçede sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurban kesim alanlarımızı hijyenik şartlara uygun hale getirdik ve gerekli düzenlemeleri tamamladık."

Kesim alanları ve mezarlıklar hazır

Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için hazırlanan kesim alanlarında temizlik, dezenfeksiyon ve fiziki düzenlemeler yapıldı. Ayrıca bayram öncesinde mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve bakım çalışmaları da tamamlandı.

Bayram boyunca ekipler sahada olacak

Vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için temizlik, zabıta ve veteriner hizmetleri, bayram süresince kesintisiz devam edecek. Başkan Özdoğan, vatandaşların taleplerini iletebileceği numarayı da paylaşarak, "Fen İşleri Müdürlüğümüze 0352 442 37 77 numaralı telefon üzerinden bayram boyunca ulaşabilirsiniz" dedi.

Bayramlaşma saati belli oldu

Başkan Özdoğan, ilçe bayramlaşma programının ise Arefe Günü saat 15.00’te Hacılar Kafe Restoran’da düzenleneceğini belirterek, tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti. "Bu vesileyle birliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Açıklamasının sonunda bayram tebriğinde bulunan Başkan Özdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.