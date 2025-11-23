Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en değerli emekçiler olduğunu belirterek tüm eğitim-öğretim camiasını kutladı.

Başkan Özdoğan, Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bir milletin istikbâli, sınıflarında büyük bir fedakârlıkla çalışan öğretmenlerin emeğiyle şekillenir. Öğretmenlerimiz; bilgisiyle, rehberliğiyle, sabrıyla ve gönülden hizmet anlayışıyla geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştiriyor. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızı desteklemeyi, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamayı her zaman önceliğimiz kabul ettik."

Başkan Özdoğan, Hacılar’da son yıllarda yapılan okul yenilemeleri, çevre düzenlemeleri, spor alanları ve eğitim destek programlarının bu anlayışın önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade ederek; "İlçemizdeki öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Eğitimde kaliteyi yükseltmek, çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Öğretmenlerimizin gayretleriyle Hacılar’da başarılı, donanımlı ve ahlaklı bireylerin yetiştiğini görmek bizlere büyük bir gurur veriyor" dedi. 24 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, öğretmenlerin toplum için taşıdığı değeri hatırlatma vesilesi olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan; "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.