Hacılar Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 2024 yılına ait faaliyet raporu değerlendirilirken, Encümen ve Komisyon üyelikleri için de seçimler yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hacılar’ımıza layıkıyla hizmet etmenin gururunu yaşadığımız, projelerimizle geleceği tasarladığımız 2024 yılı çalışmalarımızı kapsayan faaliyet raporumuzu değerlendirdik. Aynı zamanda yeni dönemde görev yapacak Encümen ve Komisyon üyelerimizi belirledik. Bu toplantının ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Başkan Özdoğan konuşmasında; geride kalan bir yıl içerisinde Hacılar’da birçok alanda önemli projelere imza atıldığını ifade ederek, "Gerek alt yapı gerekse üst yapı yatırımlarımız, sosyal destek çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz ve vatandaş odaklı hizmetlerimizle dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Hacılar Belediyesi olarak her zaman milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Meclis toplantısında Encümen ve Komisyon üyeleri de belirlendi. Yeni üyelerin belirlenmesiyle birlikte meclis, yeni dönemde yapılacak çalışmaların temelini atmış oldu. Kararların oy birliğiyle alınmasının ardından Başkan Özdoğan, "Meclis üyelerimizin birlik ve beraberlik içinde ilçemiz için çalışacağına inancım tam. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde temennide bulundu.

Toplantı sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Özdoğan, yeni dönemin ilçe adına hayırlı gelişmelere vesile olmasını diledi.