Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri’de düzenlenen 18’inci Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde ilçede süregelen kentsel dönüşüm süreçlerini katılımcılar ile paylaştı.

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen zirve serisinin 18’incisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde, "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını bir araya getiren zirveye; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

"Kentsel dönüşüm bir yaşam dönüşümüdür"

Zirvede "Kayseri’de Yerel Yönetimler Açısından Kentsel Dönüşüm ve Projeler" adlı oturumda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarını ve yerel yönetim tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Özdoğan konuşmasında, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesinden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla bir yaşam dönüşümüdür. Şehrimizin geçmişinden aldığı kültürel mirası koruyarak geleceğe uzanan yapılar inşa etmek, afetlere karşı dirençli, çevreyle uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve sosyal bütünlüğü koruyan bir dönüşümü hayata geçirmek için büyük gayretle çalışıyoruz."

"Hacılar’da bin konuta ulaştık, 24 hektarlık yeni dönüşüm başlıyor"

Hacılar’da örnek bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirten Başkan Özdoğan, ilçede bugüne kadar 1000 konutun tamamlandığını, yeni dönemde ise 24 hektarlık alanı kapsayan yeni bir dönüşüm çalışmasına başlanacağını açıklayarak, "13 hektarlık ilk uygulama alanımızda 700’e yakın bağımsız bölüm bulunuyordu. Bugün bu alanda 432 bağımsız bölüm tamamlandı ve vatandaşlarımız 2019’dan itibaren yeni konutlarında yaşamaya başladılar. TOKİ iş birliğiyle yürüttüğümüz 552 konutluk projemizi de tamamlamak üzereyiz. İnşallah bir ay içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın 12 bine yükselen nüfusunun bu projelerle 15 bine çıkmasını öngördüklerini belirterek, yeni kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.