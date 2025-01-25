Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Türkiye’nin önde gelen kış sporları ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nin, her mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirtti. Başkan Özdoğan; özellikle Hacılar Kapı tesislerinin spor ve doğa tutkunları için eşsiz bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek tüm vatandaşları Erciyes’in keyfini çıkarmaya davet etti.

Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada; "Erciyes Kayak Merkezi, sadece kış sporlarıyla değil, dört mevsim boyunca sunduğu doğal güzellikleri ve çeşitli etkinlikleriyle de hem ülkemizin hem de bölgemizin gözbebeği olmayı sürdürüyor. Hacılar Kapı tesisleri, kayak sporu tutkunları için benzersiz pistleriyle dikkat çekerken, yaz ve bahar aylarında trekking, kamp ve diğer doğa sporları için ideal bir alan sunuyor” diye konuştu. Başkan Özdoğan, Hacılar Kapı tesislerinin her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatarak şunları ekledi;

“Erciyes, ülkemizin dünyaya açılan pencerelerinden biri. Hacılar Kapı tesislerimizde kayak tutkunları için en iyi hizmeti sunarken, aynı zamanda doğaseverleri de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Erciyes’in hem kış hem de yaz turizmi için sunduğu eşsiz imkanlar, bölgemizin turizm potansiyelini artırıyor. Tüm sporcuları, doğa tutkunlarını ve aileleri bu eşsiz atmosferi yaşamaya davet ediyorum.”

Erciyes Kayak Merkezi’nin Hacılar turizmine ve Kayseri ekonomisine sağladığı katkılarla önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Özdoğan, “Erciyes, Kayseri’nin ve Hacılar’ın gurur kaynağıdır. Buraya gelen ziyaretçiler hem tesislerimizden faydalanıyor hem de yerel esnafımıza katkı sağlıyor. Bu zincir, turizmin ekonomik kalkınmaya olan büyük etkisini bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, Erciyes Hacılar Kapı tesislerinde misafirlerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek modern altyapının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tüm doğa ve spor severleri Erciyes’in benzersiz atmosferini yaşamaya davet eden Başkan Özdoğan; "Erciyes’in güzelliklerini görmek ve bu eşsiz deneyimi yaşamak için herkesi Hacılar Kapı’ya bekliyoruz” diyerek, çağrıda bulundu.