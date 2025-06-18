Hacılar Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile ilçe genelinde kene başta olmak üzere haşere ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hacılar Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaz dönemini daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi için larva, sivrisinek, karasinek ve keneye karşı ilaçlama faaliyetlerini periyodik şekilde sürdürüyor. Hacılar genelinde sürdürülen çalışmalarda; özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun sular, mahalle araları, boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan bölgeler, pazar yerleri ve parklar titizlikle ilaçlanıyor. Larvasit uygulamalarının yanı sıra uçkun ve kene ile mücadele de sürdürülerek olabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Başkan Özdoğan’dan duyarlılık çağrısı

Yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bahar döneminden itibaren ilçemizde haşere, uçkun, larva ve kene ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Yaz mevsiminde insanlarımızı en çok rahatsız eden sivrisinek ve karasinek gibi unsurlarla ilgili ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz."

Başkan Özdoğan, vatandaşların atıklarını düzenli şekilde boşaltması gerektiğini belirterek, "Çöp poşetlerinin düzenli şekilde atılması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ise veteriner hekimimizin uyarılarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Çevre sağlığını hep birlikte koruyarak bu yaz mevsimini sağlık ve huzur içinde geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi, halk sağlığı önceliğiyle yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca periyodik olarak sürdürecek.