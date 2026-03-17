Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Gezici Müzesi' ile 'Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Gezici Müzesi', Ramazan ayı boyunca Talas'taki okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Milli tarih bilincini ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan gezici müzeler, ilçedeki 22 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştı. Tarihi ve kültürel mirasın öğrencilerin ayağına taşındığı etkinlik, gençlerden büyük ilgi gördü.

İlk durak Şehit Mahmut Yıldırım Lisesi, son durak Hidayet Aydoğan Lisesi

Ramazan ayının başında Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi'nden başlayan gezici müze turu, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde tamamlandı. Okul bahçelerine kurulan müze otobüslerini ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale ruhunu anlatan tarihi objeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, Osmanlı döneminde yazılmış Kur'an-ı Kerim nüshalarının tıpkı basımlarını da görerek medeniyetimizin ilim ve sanat mirasını buldu. Öğrenciler, müze görevlilerinin anlatımları eşliğinde hem Çanakkale ruhunu hem de İslam medeniyetinin kültürel zenginliğini yakından tanıma imkânı buldu.

'Tarihi ve değerleri geleceğe taşıyoruz'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gezici müzelerin özellikle gençler için önemli bir kültürel eğitim çalışması olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Amacımız yalnızca bir sergi açmak değil; tarihimizin ruhunu, ecdadımızın fedakârlığını ve medeniyetimizin değerlerini gençlerimize hissettirmektir. Çanakkale ruhu ve mukaddes emanetler, gençlerimizin kalbinde yer buldukça geleceğe daha güçlü bakacağız. Bu gezici müzelerle milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimizin ayağına götürdük.'

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak kültür, eğitim ve değerler alanındaki çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Öğrencilerden büyük ilgi

Okullarda yoğun ilgi gören gezici müzeleri gezen öğrenciler, tarihi eserleri yakından görmenin ve anlatılan hikâyeleri dinlemenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Talas Belediyesinin bu anlamlı çalışmasıyla Çanakkale'den Cumhuriyet'e uzanan tarih bilinci ve kadim medeniyet mirası, genç nesillerin hafızasında canlı tutulurken, milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu.