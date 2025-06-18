Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Oğuz İçten, kene vakalarında doğru müdahalenin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Dr. Oğuz İçten, vücuda tutunan bir kenenin mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerektiğini söyledi. Kenenin ne kadar erken çıkarılırsa, hastalık bulaşma riskinin o kadar azalacağını belirten İçten, çıkarıldıktan sonra tutunduğu bölgenin mutlaka antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

İçten, bez, poşet veya eldiven gibi bir malzeme ile kenenin vücuda tutunduğu en yakın yerinden sabit bir kuvvetle nazikçe çekerek çıkarılması gerektiğini aktararak, "Ancak kişi kendisi çıkaramıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Halk arasında yaygın olan bazı yanlış yöntemler ciddi riskler taşıyor. Kenenin üzerine sigara basmak, alkol ya da kolonya dökmek gibi müdahaleler kenenin kasılmasına ve içeriğindeki zararlı mikroorganizmaları vücuda aktarmasına neden olabilir. Bu tür uygulamalar kesinlikle yapılmamalıdır. Kene teması sonrası hastalık belirtilerinin 10 gün boyunca dikkatle izlenmesi gerekiyor. Ateş, titreme, halsizlik, iştahsızlık, yaygın kas ve eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal veya kanama gibi şikâyetler görülürse zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.