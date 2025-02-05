Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ili doğrudan ve 7 ili de dolaylı etkileyen büyük depremin ikinci yıldönümü ile ilgili açıklamasında, "6 Şubat, ülke olarak hafızamızdan asla silinmeyecek bir acının adıdır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan depremzedelerimize bir kez daha sabır diliyorum" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, depremin sene-i devriyesi vesilesiyle yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremleri, milletimizin dayanışma ruhunu ve birlik beraberlik içinde yaraları sarma gücünü bir kez daha gösterdiği bir felaket oldu. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde depremden etkilenen illerde seferberlik ilan ederek, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Kayseri’miz ve Hacılar’ımız da bu süreçte üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Depremin hemen ardından Hacılar Belediyesi olarak tüm imkanlarıyla afet bölgesine destek verdiklerini belirten Başkan Özdoğan, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde hareket ederek, arama kurtarma çalışmalarına iş makineleri ve personel desteği sağladıklarını ifade etti:

"Depremin ilk gününden itibaren Hacılar halkı büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Belediyemiz öncülüğünde başlattığımız yardım kampanyasıyla gıda, giyim, hijyen malzemeleri, soba ve battaniye gibi temel ihtiyaçları deprem bölgesine gönderdik. Depremzedelerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

"TOKİ işbirliğiyle depreme dayanıklı yapılar inşa ediyoruz"

Başkan Özdoğan, devletin depremzedeler için başlattığı konut inşa sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların depremin izlerini silmeye başladığını söyledi. Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, depremin ardından hızla harekete geçildi ve kalıcı konutlar için büyük bir seferberlik başlatıldı. Devletimiz, şu ana kadar deprem bölgesinde TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alanda, 1900 şantiye, 1581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 konut teslim edildi. Bu yıl sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 konut hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

Hacılar’da deprem gerçeğine karşı daha güvenli konutlar inşa etme hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projeleriyle güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. TOKİ iş birliğiyle yapılan konutlarımızla, depreme dayanıklı yapılar inşa ederek halkımızın güven içinde yaşamasını sağlıyoruz. İmar çalışmalarımız ve ruhsatlı konut üretimimizle, ilçemizdeki yapı stokunu güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, 6 Şubat depremlerinin, Türkiye’nin afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Başkan Özdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"6 Şubat’ta kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Tüm şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bizler birlik oldukça, dayanışma içinde oldukça her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz."