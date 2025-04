Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, esnaf ziyaretinde, "Birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçedeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Özçelik, 25 Metrelik Yol üzerindeki esnafı tek tek ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Başkan Özçelik’e Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu da eşlik etti. Alışveriş de yapan Başkan Özçelik, "Seçim döneminin ardından göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızla her zaman bir aradayız. Bugün de 25 Metrelik Yol üzerindeki esnaflarımızı ziyaret ederken karşılaştığımız hemşehrilerimizle samimi sohbetlerde bulunduk. Simit yedik, çay içtik, dertleşip, birlikte gülümsedik. Her bir sohbetimizde Alanya’mıza olan sevgimizi, ortak hayallerimizi bir kez daha hissettik. Kentimizin her köşesinde olduğu gibi burada da değerli hemşehrilerimizin güler yüzü ve samimiyetiyle karşılandık. Birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.