AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) önceki dönem başkanı Veli Altınkaya'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette yaptığı açıklamasında, Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, 'Yaşanan hadisenin hiçbir tanımı ve tasviri mümkün değil' dedi.

Gerçekleşen ziyarete AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il yönetimi, KGC Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet yönetimi ve gazeteciler katıldı. Programda konuşan KGC Başkanı Metin Kösedağ, 'AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, önceki dönem KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ölüm yıldönümü dolayısıyla cemiyetimize ziyarette bulunmak istediklerini söyledi. Biz de kendisi ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın bir tanımı ve tasviri olmadığını söyleyerek, 'Bizim için çok değerli olan önceki dönem başkanlarımızdan Veli Altınkaya'yı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Tabi burada hem şahsının ve ailesinin değil artık bazı kurumlarda belli bir süre görev yaptıktan sonra o kurumla uzlaşmamak mümkün değil. Burası da onun bir ailesi ve evi olunca ister istemez bu yıldönümünde de sizlerle bir arada olmak Veli Altınkaya için hem de cemiyetimizle de bu manalı günde bir arada olmayı özellikle istedik. Biz canla başla, karda kışta mücadele eden, bu yoğun tempo içerisinde bilgiyi en objektif şekilde aktaran basın mensuplarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Buraya gelmeden canım çok sıkıldı. Dün bir olay görmüştüm bugün de Kahramanmaraş'ta maalesef 8. sınıftaki o çocuğun acı olayını gördüm. Hepimiz evlat yetiştiriyoruz. Hepimizin etrafında bu hadiseler ve dünyamızda var olan işler. Bu acı hadiseden dolayı da yaşamını kaybedenlere gerçekten çok üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yaralananlara şifa diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Burada farklı bir şeyi sorgulamak lazım. Şu an yetişen ve var olan bu çocuklarımızın ahlaki, aile ve temel eğitimlerinde çok hassas olmamız lazım. Bir de oyunlar vesairenin çocuklar üzerindeki etkisini de ebeveynlerin kontrol etmesi lazım. Yaşanan hadisenin hiçbir tanımlaması ya da tasviri mümkün değil. Rabim böyle tüm milletin bağrını dağlayan acıları yaşatmasın diyorum' ifadelerini kullandı.