Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir fırında yanarak yaralanan B.Ç’yi Belediye Başkanı Selahattin Metin tedavisi için GATA’ya gönderdi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir fırında yaşanan olay sonucu yanarak yaralanan 16 yaşındaki B.Ç. ile görüşen Belediye Başkanı Selahattin Metin; B.Ç.’nin tedavisi için Ankara GATA’ya göndereceğini söylemişti. Hazırlıklara başlayan Başkan Metin; kendi aracı ile B.Ç.’yi Ankara GATA’ya gönderdi. B.Ç.’nin tedavi süreci devam ederken; Başkan Metin ise talihsiz genç ve ailesinin her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Belediye personellerimizden Orhan Çankaya’nın değerli evladı Bayram Çankaya’nın başından geçen talihsiz kaza sonucu yüzünde ve ellerinin üst kısmında oluşan yanıklar sebebi ile evladımızı tedavisinin daha sağlıklı sonuçlara ulaşması için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) makam aracımızla özel olarak götürerek kontrol ve muayenesini yaptırdık. İlk günden bugüne kadar her süreçte olduğu gibi bugünden sonra da evladımızın yanında olmaya, yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere, kardeşimize ve ailesine destek veren AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler hanımefendiye teşekkür ediyoruz” dedi.