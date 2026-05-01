Mersin’de 3 Mayıs Türkçüler Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Türk Ocakları Mersin Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilecek program, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dikkat çekiyor.

Türk Ocakları Mersin Şube Başkanı Faruk Mersin yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Mersin, sosyal yaşam içerisinde bireylerin farklı kimliklerle kendilerini ifade ettiğini belirterek, Türk Ocakları olarak hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade etti.

Özellikle genç nesillere yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Mersin, “Kendi çocuklarımızdan başlayarak mahallemizin, okullarımızın ve üniversitelerimizin gençlerine ulaşmaya, onların içinde vatan sevgisi ışığını yakmaya çalışıyoruz” dedi. Şehrin kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemine de değinen Mersin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

3 Mayıs Türkçüler Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında para motor uçuşları, Türk mitolojisi sergisi ve Prof. Dr. Erdem Özdemir konseri yer alıyor. Ayrıca hazırlanan mitolojik ögelerin önümüzdeki süreçte Mersin’deki lise ve üniversitelerde sergilenmesi planlanıyor.

Faruk Mersin, tüm Mersinlilere çağrıda bulunarak, “Birlikteliğimiz, Türklüğümüze bağlılığımızın nişanesidir. Sizleri 3 Mayıs’ta Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde aramızda görmekten onur duyarız. Bazen tek başına irade ortaya koymak zor olabilir, bu nedenle kalabalık olmak gerekir. Niyetimizi ve birlikteliğimizi hep birlikte gösterelim” ifadelerini kullandı.

3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 15.00'te Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerin yoğun katılımla geçmesi bekleniyor. asyon, Mersin'de kültürel farkındalık oluşturmayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.