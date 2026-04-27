Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 'Bahar Spor Şenliği', 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, pilates, çim tenisi, pickleball ve retro basketbol gibi birçok spor dalı gün boyu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Panayır Cafe yanında sahilde düzenlenen etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti.

'7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız katılabilir'

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Spor Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, havaların ısınmasıyla birlikte açık hava spor etkinliklerine başladıklarını belirterek, Mersin'in spor kenti kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gün boyunca birçok farklı spor etkinliğinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yorulmaz, 'Spor kenti Mersin'imizde havanın da ısınmasıyla beraber açık hava spor etkinliklerimize başlamış olduk. Güzel bir bahar havasında güne mat pilatesiyle başladık. Gün boyunca da Büyük Cenga, Shoot 90, retro basketbol, pickleball ve çim tenisi gibi branşlarda etkinliklerimiz oldu' dedi.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yorulmaz, 'Tüm vatandaşlarımızın düzenli bir şekilde spor yapmasını sağlamak ve bu konuda teşvik etmek en önemli amacımız' ifadelerini kullandı.

'Kadınların ve çocukların spora katılımı önceliğimiz'

Mersin Sports Event Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve pilates-yoga eğitmeni Gözde Sancar ise etkinliğin özellikle kadınların ve çocukların spora katılımını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Pilatesin omurga sağlığı açısından önemli bir egzersiz sistemi olduğunu vurgulayan Sancar, 'Kulübümüzün yarısını biz kadınlar oluşturuyoruz. Kadınların ve çocukların spora katılımı, hayatta kendi güçlerini fark etmeleri en büyük önceliğimiz. Bugün burada o gücü birlikte hissetmek için vardık. Pilates aslında bir omurga sağlığı egzersiz sistemi. Daha sağlam ve güçlü bir omurga için her yaş grubuna hitap eden bir egzersiz sistemi' diye konuştu.