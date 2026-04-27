Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen Müzik Atölyesi, özel bireylerin hem müzikle tanışmasını hem de sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamasını destekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen Müzik Atölyesinde özel bireyler, hem ritim ve nota öğreniyor hem de eğlenerek kendilerini ifade ediyor. Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli ve ailelerin hayatlarına bu kez de müziğin tınısıyla dokunuyor.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezindeki Müzik Atölyesi, engellilerin gelişimine katkı sunarken keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam da oluşturuluyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden atölyede çocuklar, davul, def, marakas ve ritim çubuklarıyla müzikle tanışırken, aynı zamanda nota bilgisi ve ritim duygusu kazanıyor.

'Müzik Atölyesinde çocuklar sürece hızlı adapte oluyor'

Engelsiz Yaşam Merkezi Müzik Atölyesinde görevli müzik öğretmeni Büşra Can, çocukların sürece hızlı adapte olduğunu belirterek, 'Her geçen gün biraz daha ilerliyorlar. İlk başladıklarında enstrümanları tanımaya çalışıyorlardı. Şimdi ise ritimleri ve notaları ayırt edebiliyor, hangi parçanın neresinde, hangi nota olduğunu biliyorlar' dedi.

Atölyede sadece müzik eğitimi verilmediğine de dikkat çeken Can, 'Atölyede daha çok ritim üzerine çalışıyoruz. Davul, 'cajon', def, zil, marakas ve ritim çubukları ile çalışmalar sürdürüyoruz. Çocuklar hem şarkı söyleyerek hem de notaları öğrenerek pop, arabesk ve halk müziği gibi türler hakkında da bilgi sahibi oluyor' diye konuştu. Can, Müzik Atölyesi ile özel çocukların duygusal ve psikomotor gelişimlerine katkı sağladıklarının da altını çizdi.