Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de aynı hassasiyetle hizmete devam ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen kırsal bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle yaz döneminde hız kazanan yol açma, sathi kaplama ve asfaltlama faaliyetlerinin eş zamanlı olarak bir çok noktada sürdüğünü belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım’ın merkezine ne hizmet gidiyorsa kırsal mahallelerimize de aynı hizmeti götürmeye kararlıyız" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Başkan İhsan Kurnaz, hizmetin ulaştığı her mahallede vatandaşların memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayarak, "İlkadım’ın bir ucundan diğer ucuna eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Kırsaldaki mahallelerimizde yürüttüğümüz bu yatırımlarla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de yaşam standartlarını yükseltiyoruz. İlkadım, birçok ilden büyük bir nüfusa sahip. Biz de bu büyük sorumluluğu taşımanın bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Yaz aylarının yol çalışmaları açısından en uygun dönem olduğunu ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, sezonun elverişli şartlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Kurnaz, "Bu dönemi bir yol seferberliği gibi görüyoruz. Havaların uygun olduğu bu süreçte ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, hemşehrilerimizin daha konforlu, daha güvenli ulaşım imkânlarına kavuşması sağlarken İlkadım’daki değişimi her mahallemizde hissettirmek" ifadelerini kullandı.