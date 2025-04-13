Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin saha ekiplerinin ilçenin daha konforlu ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için en önemli güç olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi saha ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahada yoğun mesai harcıyor.

Ekiplerin her şartta görevlerinin başında olduğunu ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım’ın ve hemşehrilerimizin her anında hep yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak en büyük gücümüzü saha ekiplerimizden alıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, parklarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, cadde ve sokaklarımızda temizlik ve çöp toplama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise yol ve kaldırımların bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor. Tüm saha ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.