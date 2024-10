Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sıfır Atık Projesi’ni başarılı bir şekilde uygulamakta kararlıyız. İlkadım’da her alanda geri dönüşümü yaygınlaştıracağız. Hemşehrilerimizi bu noktada duyarlı olmaya ve çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık yağları ve atık pillerin doğaya karışmadan toplanması adına gerekli çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda atık yağları ile atık pilleri bir arada toplanmasına imkan sağlayan AYPİKUT’ları yeniliyor. İlçe genelinde 40 farklı noktada bulunan AYPİKUT’ları belirlenen program dahilinde sırasıyla değişimi yapan ekipler ilk etapta Kalkancı ve Karasamsun Mahallerinde bulunan AYPİKUT’ları yeniledi.

Doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiğini ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, “Sıfır Atık Projesi’ni çok önemsiyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Tekstil, metal, cam, kağıt başta olmak üzere her alanda geri dönüşümü yaygınlaştırmakta kararlıyız. Sadece İlkadım için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeleri (pil atıkları, atık yağlar, teknoloji atıklar gibi) konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz’de tek olan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizle geri dönüşebilen materyalleri türünde ayrıştırıp lisanslı firmalar aracılığıyla ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüşüme büyük katkı sağlayan ekipmanlar maalesef vatandaşlarımız tarafından yanlış kullanılıyor ya da kullanılmaz hale geliyor. Çevreye, doğaya özellikle milli ekonomiye hizmet eden AYPİKUT’ların doğru ve etkin kullanımları için kararlılıkla çalışıyoruz. Atık piller ve bitkisel atık yağlar, doğamıza zarar veren en büyük tehditlerden biri. Bu tehdidi vatandaşlarımızla birlikte fırsata çevirebiliriz. Unutmayalım ki, her atık doğru yönetildiğinde çevreye zarar vermek yerine yeni bir enerji kaynağına dönüşür. Her bir hemşehrimizi bu noktada duyarlı olmaya ve çalışmalarımıza destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.