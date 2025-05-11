Samsun Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın coşkusunu geniş bir yelpazeyle ilçelere taşıyor. Samsun’u diğer alanlarda olduğu gibi kültür ve sanatta da zirveye taşımak istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kültür ve sanat faaliyetlerimiz kentimizin dört bir noktasında hissedilsin, tüm hemşehrilerimiz için bu faaliyetler ulaşılabilir olsun diye çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kültür ve sanatın kalbi Samsun’da atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetlerini ilçelere yayıyor. 14 Mayıs Çarşamba günü başlayacak kültür-sanat şöleni, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Samsun’un kültür-sanat zenginliğini ilçelere taşımak, her yaştan vatandaşın sanat ve eğlenceyle buluşmasını sağlamak amacı ile düzenlenen program, ilk olarak 14 Mayıs Çarşamba günü Vezirköprü ilçesi ile start alacak.

İlçelerde gerçekleşecek şölende çocuklar, illüzyon gösterisinden kukla gösterisine birçok sahne programı ile eğlenecek, atölye etkinlikleri ile öğrenip keyifli zaman geçirecek. Yüz boyamadan palyaço gibi birçok sürprizin de çocukları beklediği etkinlikte çocuklar birbirinden güzel hatıralar biriktirecek. Kurtuluş ve Bimarhane Tiyatro oyunları ise ilçelerde yaşayan vatandaşları kültür-sanat yolculuğuna çıkaracak. Eğitimci-Yazar Dilek Cesur söyleşi programıyla vatandaşlarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin düzenlendiği ilçelerde Çözüm Merkezi Mobil Aracı ile de vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinleyecek.

"Samsun’u kültür-sanatta da zirveye taşımak istiyoruz"

‘Mutlu insanların şehri Samsun’ vurgusu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her alanda olduğu gibi Samsun’u kültür-sanatta da zirveye taşımak istiyoruz. Kültür, sanat faaliyetlerimiz kentin dört bir noktasında hissedilsin, tüm hemşehrilerimiz için bu faaliyetler ulaşılabilir olsun istiyoruz. Biz insanımızın mutlu olduğu bir Samsun inşa etmek istiyor, bu hedefe doğru yürüyoruz. Her hizmetimizden Samsun’umuzda yaşayan, uzak yakın demeden herkes yararlansın istiyoruz. İşte bu anlayışlar kültür-sanat etkinliklerimizi tüm ilçelerimize yayıyoruz. 17 ilçemizin tamamında düzenlediğimiz programlarla hemşehrilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Şehrimizin kültür-sanat zenginliğini hep birlikte yaşayacağımız etkinliklere tüm hemşehrilerimi davet ediyor, hafızalarında iz bırakacak güzel hatıralar yaşamalarını diliyoruz" dedi.

Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ‘Büyükşehir’in Işığı İlçelerimizde Parlıyor’ etkinlik programının ayrıntılı halini Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.