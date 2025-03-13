Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede devam eden ve yapılacak olan yatırımların takibi için gittiği Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Kul, ilçe adına gece gündüz demeden çalıştıklarını, bu çalışmalar neticesinde olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Başkan Şenol Kul, "PÜİS Genel Başkanı Termeli iş insanı İmran Okumuş ve AK Parti Terme İlçe Başkanımız İsa Baş ile birlikte, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş’u ziyaret ettik, ilçemizde devam eden ve yapacağımız projeler hakkında istişarelerde bulunduk. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı olarak atanan Termeli hemşerimiz Av. Yaşar Baş’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisiyle hemşerileri olarak gurur duyuyoruz. 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit’i ziyaret ettik. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve Termemize ilişkin sohbetlerin yer aldığı ziyaretimizde ilçemiz adına önemli istişarelerde bulunduk. Geleceğimizin nesillerinin yetiştiği bakanlığımız bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kul, Ankara’daki tüm temaslarının Terme’ye değer katacak projelerin hızla ilerlemesine imkân sağladığını sözlerine ekledi.