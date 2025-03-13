Kastamonu Üniversitesi, uzmanlık alanlarını güçlendirmek amacıyla 24 ihtisaslaşma projesi yürütürken, 41 bilimsel araştırma projesinde de akademik çalışmalara katkı sundu.

Kastamonu Üniversitesi, bilim ve teknoloji, eğitim, sağlık ve uluslararası iş birlikleri gibi geniş bir alanda yürüttüğü projelerle geleceğe yön vermeye devam ediyor. 2024 yılında TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Erasmus+, Horizon Europe, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Avrupa Birliği fonları gibi birçok destek programı kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nin 125 projesi desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayan TÜBİTAK destekli projeler arasında 1001, 1002-A, 2218, 2219, 3005, 3501, 4004, 4008, 2223-B ve 2237 programları yer aldı. Bunun yanı sıra, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 proje teknik destek programı kapsamında destek aldı. Sağlık alanında ise 5 proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Uluslararası alanda da çalışmalarını sürdüren Kastamonu Üniversitesi, Avrupa Birliği destekli Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında çok ortaklı 2 projeye dahil oldu. Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde farklı alanlarda 4 Avrupa Birliği projesi hayata geçirildi. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) çerçevesinde ise spor alanında 1 proje desteklenmeye hak kazandı.

Yerel ekosistemin korunmasına yönelik de çalışmalar yürüten Kastamonu Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen 2 proje ile farklı ilçelerde su kirliliğine yönelik çözümler üretmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi’nin uzmanlık alanlarını güçlendirmek amacıyla 24 ihtisaslaşma projesi yürütülürken, 41 bilimsel araştırma projesi (BAP) de akademik çalışmalara katkı sunmaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin proje başarılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bilimsel araştırmalara verilen desteğin her geçen gün arttığını vurgulayarak, Kastamonu Üniversitesi’nin farklı disiplinlerde yürüttüğü projelerle ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunduğunu belirtti.