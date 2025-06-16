Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin uzak mahallelerinden Kazımkarabekir Mahallesi’ni ziyaret ederek, yoğun geçen kışın ardından mahalle içinde ve ana yollarda devam eden kanal ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kul, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve "Halkımız hizmetin en iyisine layıktır" dedi.

Terme Belediyesi, ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin coğrafi olarak daha uzak konumda bulunan Kazımkarabekir Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Yoğun geçen kış mevsiminin ardından, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik başlatılan kanal açma ve yol genişletme çalışmalarını titizlikle inceleyen Başkan Kul, ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Kul, Terme Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Şahin ile birlikte yaptığı ziyarette Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Hamit Çolak ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelinin görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Kul, karşılaştığı sıcak ve samimi ortamdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Terme için hep en iyisi"

Terme Belediyesi olarak ‘Terme için hep iyisi’ sloganıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Kul, "Yoğun kış şartlarının ardından oluşan ihtiyaçları gidermek ve mahallemizin altyapısını güçlendirmek adına ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Halkımızın yaşam standardını yükseltmek, onlara daha güvenli ve konforlu yollar sunmak en temel önceliğimizdir. Çünkü biz inanıyoruz ki, halkımız hizmetin en iyisine layıktır" şeklinde konuştu.

Başkan Kul, vatandaşların dile getirdiği diğer konuları da not alarak, Terme Belediyesi’nin tüm mahallelere eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Kazımkarabekir Mahallesi sakinleri de Başkan Kul’un mahalleye yaptığı ziyaret ve gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.