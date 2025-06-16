Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda bir sigara izmariti yüzünden çalılıklarda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Doğal güzelliğiyle her gün binlerce doğaseveri ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı, bu kez muhtemel bir facianın eşiğinden döndü. Parkın bitişiğindeki çalılık alanda çıkan yangın, vatandaşlar tarafından fark edilerek ekiplere bildirildi. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilirken, olay yerine hızla Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra bölgede muhtemel bir yeniden tutuşmaya karşı soğutma çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Yetkililer, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken ekipler, dikkatsizlik sonucu çıkabilecek yangınların hem doğaya hem canlılara büyük zarar verebileceğinin altını çizdi.