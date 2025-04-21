Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve ilçe örgütünü makamında ağırladı. Başkan Kotan, "Birlikten aldığımız güçle Konyaaltı’nı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi

Antalya’nın Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak ve ilçe örgütü yöneticilerini belediyede misafir etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Konyaaltı Belediyesi’nin çalışmaları ve CHP’nin yerel politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Örgüt, Başkan Kotan’a desteklerini iletirken, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

"Dayanışmamız en büyük gücümüz"

Başkan Kotan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın desteğiyle yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda, örgütümüzle olan dayanışmamız en büyük gücümüz. Konyaaltı’nda birlik içinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizler, halkımız için gecemizi gündüzümüze katarken, omuz omuza verdiğimiz bu birliktelik sayesinde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, eşitlikten, adaletten ve halktan yana bir anlayışı birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.