Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığı personeli, AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan altı günlük arama ve kurtarma eğitimine katıldı. Muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen eğitimlerde, personelin sahada etkin ve hızlı müdahale yetkinliğini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim programı kapsamında enkazda arama teknikleri, yaralıya ulaşım ve tahliye yöntemleri, temel ilkyardım uygulamaları ve kriz anı yönetimi gibi hayati öneme sahip başlıklarda teorik ve pratik eğitimler veriliyor. AFAD uzmanları tarafından senaryo bazlı tatbikatlarla desteklenen bu çalışmalar sayesinde personelin afet sahasındaki refleksleri geliştiriliyor. Tunceli’nin zorlu jeolojik yapısı ve çoklu afet riski dikkate alınarak sürdürülen bu çalışmalar, ilin kendi kendine yetebilen bir afet müdahale sistemine kavuşması adına önemli bir adımı temsil ediyor. Daha önce tüm ilçelere yerleştirilen kurtarma araç ve gereçleriyle donatılmış özel konteynerler, yerel timlerin olay anında hızlı şekilde müdahale edebilmesini sağlıyor.

Ayrıca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla, geçmişte kamu kurumlarında oluşturulan ancak zamanla pasifleşen sivil savunma ekipleri de yeniden aktif hale getirilerek ilin genel afet müdahale kapasitesine entegre edilmeye başlandı. Böylece hem eğitimli insan kaynağı hem de lojistik altyapı güçlendirilmiş oldu.

AFAD Tunceli İl Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar her ilçede Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin eğitildiğini, merkezde ise polis ve jandarma personeline yönelik eğitimlerin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, şimdi de 4. Komando Tugay Komutanlığı personelinin arama kurtarma yetkinliklerini kazanmasının, il genelinde afetlere hazırlık düzeyini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.