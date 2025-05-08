Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerine dönen hava şartları ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Kısa bir süre içerisinde başlayacak çalışmalar kapsamında Özer Türk Caddesi’nde bulunan kaldırımın baştan aşağı yenilenmesi yapılacak. Süleyman Sırrı Sokak’taki eğimli yol ise kilit parke taşıyla kaplanarak, dayanıklı ve modern bir görünüme kavuşturulacak. Mustafa Efendi Çıkmazında ise yol üst kaplama, yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "İlçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyoruz. Amacımız, Menteşe’de yaşayan her bir vatandaşımızın kendini daha mutlu, daha güvende hissetmesi. İlçemizi adım adım güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.