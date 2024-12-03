Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kasım ayında Adana’nın ihracatının 290 milyon 876 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Başkan Kıvanç, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 4,38’lik bir artışla 2 milyar 762 milyon 758 bin dolara ulaştığını ifade etti.

İlk 11 ayda ABD en büyük ihracat artışı yaşanan pazar oldu

Başkan Kıvanç, Kasım ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 27,2 milyon dolar ile ABD olduğunu açıklayarak, bu ülkeyi 20,6 milyon dolar ile Irak ve 16,3 milyon dolar ile Rusya’nın takip ettiğini belirtti. 2024 yılının ilk 11 ayında ise toplamda 246,3 milyon dolar ile Irak’ın ilk sırada yer aldığını, ABD’nin 237,3 milyon dolar ile ikinci sırada olduğunu ve 175 milyon dolarlık ihracatla İspanya’nın üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Başkan Kıvanç, “ABD’ye yapılan ihracatta dikkat çekici bir büyüme yaşandı. İlk 10 ülke içerisinde ihracatını en fazla artırdığımız ülke ABD oldu. Ocak-Kasım döneminde ABD’ye ihracatımız yüzde 50’lik bir artışla önemli bir yükseliş sergiledi” dedi.

Kasım ayında kimya sektörü zirvede

Başkan Kıvanç, Kasım 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 57,3 milyon dolar ile kimya sektörü olduğunu belirtti. Kimya sektörünü 45,5 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri sektörü, 35 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü izledi. Ocak-Kasım 2024 döneminde ise kimya sektörü 531.2 milyon dolarla ihracatta lider olurken, tekstil ve hammaddeleri 479,2 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise 343,5 milyon dolarla bu sektörleri takip etti.

Adana’nın ihracat performansının iller sıralamasında değinen Kıvanç, “Kasım ayında Adana, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 1,49 pay ile 12. sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 1,34 ile 13. sırada yer aldı” dedi.

Kıvanç, mevcut ihracat rakamlarının Adana’nın potansiyelinin altında olduğunu belirterek, “Adana’nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve lojistik avantajları göz önüne alındığında, daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün. Sanayicilerimizin azmi ve yeni yatırım alanlarıyla Adana, ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek. Adana’nın üreticileri, kaliteli ürünleri ve dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olacak. Hedefimiz, Adana’yı sadece bölgesel değil, uluslararası bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Kıvanç, tüm ihracatçılara teşekkürlerini sundu.