Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil Mahallesi’nde yapımı devam eden 5. Güneş Enerji Santrali’nde incelemelerde bulunarak, Karatay Belediyesi’nin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak kapasitede temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine devam ettiklerini söyledi.

Karatay Belediyesi’nin çevre dostu enerji yatırımları devam ediyor. Yenilenebilir temiz enerji alanında örnek projelerden biri olan İsmil Güneş Enerji Santrali, 105 bin metrekarelik bir alana kuruluyor. Toplam 13 bin 440 panelin yer alacağı santral tamamlandığında 6 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşacak.

"Tükettiğimiz enerjinin 1,5 katını üreteceğiz"

Santral alanındaki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın enerji yatırımlarıyla sürdürülebilirliğe güçlü bir katkı sunduğunu vurguladı. Kılca, İsmil GES’in tamamlanmasıyla birlikte, enerji ihtiyaçlarının 1,5 katını karşılayacak bir üretim kapasitesine erişeceklerini ifade etti. Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak üretmeye devam ediyoruz. Tükettiğimiz tüm enerjiyi güneşten elde ediyor, fazlasını da şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Güneş enerjisi; yenilenebilir, ekonomik ve güvenli bir kaynak olmasının yanı sıra belediyemize de ekonomik kazanımlar sağlıyor. Öte yandan bugüne kadar hizmete sunduğumuz güneş enerji santralleriyle hem enerji tasarrufu sağladık hem de belediye bütçemize önemli katkılar sunduk" dedi. Kılca, güneş enerjisi yatırımlarının sürdürülebilirlik ve çevre dostu şehir yönetimi anlayışının temel taşlarından biri olduğunun da altını çizdi.

"Karatay temiz enerjide öncü olacak"

Haziran ayında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı’na (SECAP) da değinen Kılca, "Bu planla birlikte Karatay’ımızı temiz enerjiye geçişte öncü bir konuma taşıyacağız" dedi.