Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi bünyesinde 9 yıldır hizmet veren ildeki tek yanık ünitesi, 8 ay önce çocuk hastaların da kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte sadece Manisa’dan değil, çevre il ve ilçelerden gelen yetişkin ve çocuk hastalara da şifa kapısı oluyor.

Manisa’da 460 yatak kapasitesiyle modern binasında hizmet veren Merkezefendi Devlet Hastanesi, şehirdeki tek yanık ünitesiyle 9 yıldır yüzlerce hastaya tedavi sundu. 8 ay önce çocuk hastaları da kabul etmeye başlayan Merkezefendi Devlet Hastanesi, kapasitesini de arttırarak çevre il ve ilçelerden gelen hastalara da hizmet veriyor. Hastane Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, Manisa’daki yaklaşık 1,5 milyon nüfusun 3’te birine hizmet verdiklerini vurguladı. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi yanık ünitesinin 5 yataklı olarak hizmet verdiğini söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Yağlı, "Ünitemiz, Manisa il ve ilçelerden hasta kabul ettiği gibi çoğu hastasını da çevre illerden 112 sevk yoluyla kabul etmektedir. Maksimum yüzde 25 oranında olan 2. derecede yanıklar yanık ünitelerince kabul edilmesine rağmen ünitemizde çok daha geniş alan yanıklarının da takip ve tedavisi yapılmaktadır. Tüm hasta odalarında tuvalet ve duş imkanı olan ünitemizde tedavi amaçlı yara debridmanında kullanılan hasta yıkama sedye ve küveti de bulunmaktadır" dedi.

9 yıl önce açılan yanık ünitemiz daha önce sadece erişkin hastalarımıza hizmet verdiğini vurgulayan Başhekim Uzm. Dr. Yağlı, "Genel Cerrahi Uzman Dr. Eser Öztürk tarafından, onun kontrolünde ilerlerken, bu yılbaşından itibaren hastanemizde Çocuk Cerrahi uzmanlarımız Op. Dr. Bilal Arıkbaşı ve Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez’in başlamaları ile birlikte, artık çocuk hastalarımıza hizmet veriyoruz. Manisa ilinde bulunan tek yanık ünitesi 5 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Geçen yıl toplamda 43 hastaya hizmet vermişken, çocuk hastalarımızda kabul etmekle beraber şu anda ilk 5 ayda 38 hastamıza hizmet verdik. Bu 38 hastanın da yüzde 60’ını 0-18 yaş arası çocuklar oluşturmakta. Hekimlerimiz burada yanıkla ilgili her türlü tıbbi tedaviyi vermekte, gerektiğinde ameliyatı alıp deri greft uygulamaları da yapmaktalar" diye konuştu.

"Hastaları tamamen iyileştirmek ana hedefimiz"

Yanık ünitesinde hastaları tamamen iyileştirmeden taburcu etmediklerini kaydeden Başhekim Uzm. Dr. Yağlı, "Hastalarımıza tıbbi tedavi vermeye devam ediyoruz. Tamamen iyileştirip evlerine göndermek ana hedefimiz. Bu tedavi sırasında eğer bizi aşan hastalar olursa, yanık ünitesinden yanık merkezine nakilleri sağlanmakta, geri kalan hastalarımızı da hepsine evlerine şifa ile taburcu etmekteyiz. Geçtiğimiz ay içerisinde 14-15 yaşlarında voleybol oynayan bir sporcu kızımız ayağını kaybetmek üzereydi. Çok ciddi bir benzin yanığı vardı, doktorlarımızın yaptıkları başarılı greft ameliyatlarıyla beraber yürüyerek hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortalama 53-54 gün kadar hastanemizde kaldı ve yürüyerek ailesiyle beraber taburcu oldu. İnşallah bundan sonraki hayatında da tekrar spora dönecek" dedi.

Yaklaşık 9 senedir Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yanık ünitesinde görev yaptığını belirten yanık ünitesi sorumlu hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Öztürk, ilk yıllarda Ege Bölgesi’nde sayılı ünitelerden biri olduklarını ancak sonrasında yakın illerde de üniteler açılmaya başladığını ifade etti. Daha çok yetişkin hastalara baktıklarını kaydeden Op. Dr. Öztürk, "Çocuk hastalara da yaklaşık 6-7 aydır hizmet vermeye başladık. Burası daha çok çevre ilçe çevre illerden ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi gibi hastanelerden daha çok sevk kabul ediyoruz. Ama daha çok 112 sektörü ile daha çok hasta kabulü oluyor. Ünitemizde her türlü greft ameliyatları mümkün. Yani yaklaşık yüzde 30 le 40’a kadar 2 derecede yanıkları kabul ediyoruz. 3 derecede yanıklar daha bir üst merkez olan yanık merkezlerini yönlendiriliyor" dedi.

Çocuk bölümünde 2 çocuk cerrahı görev yapıyor

Yanık ünitesinde 2 çocuk cerrahının hizmet verdiğini belirten Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Bilal Arıkbaşı, çocuk hastaların genellikle; çay, çorba, sıcak yemek yanıklarıyla üniteye başvurduklarını söyledi. Op. Dr. Bilal Arıkbaşı, "Genelde ikinci derece derin ve komplike olan yanıkları buraya alıyoruz, hafif olan yanıkları polikliniğimize takip ediyoruz. Küçük çocuklarımızda genellikle çok geniş alanda yanıkları olmakta ve yatış süreleri biraz uzun oluyor. Bir haftadan 1 aya 2 aya kadar tedavileri süren hastalarımız var. Şimdiye kadar iyileştirmeden taburcu ettiğimiz hastamız olmadı, organ kaybı ile giden hastamız olmadı. Voleybolcu bir kızımız vardı, onun da bacağını kurtardık. Yüz yanıkları, alev yanıkları çok oluyor, ancak elimizden geldiği kadar tedbirli olmalıyız" diye konuştu.