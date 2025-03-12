Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek, ’Bugün bizlere düşen görev, bu marşın taşıdığı ruhu anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır.’ dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında, "Bağımsızlık ruhunu dizelere döken Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan İstiklal Marşı, bugün de aynı coşkuyla yüreklerimizde yankılanıyor. 12 Mart 1921’de kabul edilen bu destansı marş, milletimizin vatan sevgisini ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakârlıkları anlatan bir şaheserdir. İstiklal Marşı, bizim varoluş mücadelemizin, kahramanlık destanımızın ve vatan aşkımızın en güçlü ifadesidir!

O, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" diyerek bizlere en büyük nasihati vermiştir.

Bugün bizlere düşen görev, bu marşın taşıdığı ruhu anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.