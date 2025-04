İncirliova Belediyesi’ne ait arsa, sigorta borçlarının yapılandırılması ve her ay 5 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulmak için SGK’ya devredilecek. Belediye meclisinde yetki alan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Meclisten aldığımız yetki ile her ay faize giden para artık hizmete dönüşecek" dedi.

İncirliova Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, belediyeye ait İncir-Bel şirketinin SGK borçlarının yapılandırılması için SGK’ya arsa devri konusu dikkat çekti. Başkan Kaya, belediyeye ait İncir-Bel şirketinin SGK’ya olan borçlarının yapılandırılması ve bu sayede belediyenin her ay ödemekte olduğu faiz yükünden kurtulması için, SGK’ya arsa devrine ilişkin belediye meclisinden yetki istedi. 1. oturumda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündem maddesi Nisan ayı meclisi 2. oturumunda oylandı. Oy çokluğu ile kabul edilen gündem maddesi ile Başkan Kaya, meclisten istediği yetkiyi aldı. Başkan Kaya, aldığı yetki ile şirkete ait borçları yapılandırarak İncirliova Belediyesi’ni her ay 5 milyon TL’yi bulan faiz yükünden kurtaracak.

Her ay 5 milyon TL değerindeki faiz yükünden kurtulmak adına borçların yapılandırılması ve SGK’ya arsa devrinin yapılması için Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya yetki veridi. Oy çokluğu ile kabul edilen gündem maddesine ilişkin toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Kaya; "SGK’ya arsa devri konusu yaklaşık 6 aydır meclis gündemini meşgul eden bir konu. Muhalefet grubuna mensup meclis üyesi arkadaşlarımız da konuyu gayet iyi biliyorlar. Bu borçların ödenmesi lazım. Şimdiye kadar çoktan çözülmesi gereken bir konuydu ama maalesef muhalefet grubuna mensup meclis üyesi arkadaşlar çözüme yanaşmadı. Bu çözümsüzlük İncirliova için her ay 5 milyon TL’ye mal oldu. Üstelik bu para kuru bir inat, kısır bir siyaset yüzünden boşu boşuna sadece faiz ödemelerine gitti. Meclisten aldığımız yetki ile gerekli düzenlemeleri yaparak borçlar ile ilgili yapılandırmanın oluşmasını sağlayacağız. Böylelikle İncirliova’nın her ay faize geden parası vatandaşa hizmet için kullanılacak" dedi.