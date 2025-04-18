Mersin’in Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hayatın her anında yer alma gayreti içerisinde olduk. Üreten, üretilene artı değer katma gayretinde olan bir anlayışla adımlarımızı attık" dedi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde görevi devralan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, bir yıl içerisinde yaptıkları ve yapmak için hazırladıkları projeleri anlattı. Başkan Kara, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren hayatın her anında olma gayreti içerisinde olduk. Erdemli Belediyesi olarak, eğitimden spora, kültürden sanata, park ve bahçelerden temizlik işlerine, sosyal işlerden çevre projelerine kadar birçok alanda projeler yürüttük. Üretken belediyecilik vizyonu ile üreten, üretilene artı değer katma gayretinde olan bir anlayışla adımlarımızı attık" diye konuştu.

"Gönüllere de yollar açtık"

Bir yılın sadece takvim yapraklarından ibaret olmadığını, birliğin, emeğin, samimiyetin ve kararlılığın yılı olduğunu vurgulayan Kara, "Bu bir yılda Erdemli’nin dört bir köşesine dokunduk. Sokak sokak, mahalle mahalle, cadde cadde sadece yollar yapmadık, gönüllere de yollar açtık. Sadece parklar kurmadık, çocuklarımızın hayallerine gökyüzü kadar geniş alanlar sunduk. Sadece yeni yapıların temelini atmadık, birliği, beraberliği, paylaşmayı sağlam temeller üzerine inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Sosyal belediyecilikte örnek adımlarla kimseyi yalnız bırakmadık"

Yaptıkları hizmetler, yürütecekleri çalışmalar ve yapacakları projeleri detaylı bir sunumda gösteren Kara, şöyle devam etti:

"Erdemli’de kimse yalnız değil diyerek yola çıkan Erdemli Belediyesi olarak bir yıl içinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Erdemli Belediye Lokantası ERBEL’de her gün üç çeşit sıcak yemek 80 TL gibi uygun fiyata vatandaşlarla buluşuyor. Üstelik bunu dışarıdan hizmet almadan kendi aşevimizde aşçılarla yapıyoruz. Bununla birlikte Sanayi, Hal, Adliye ve Kargıpınarı’nda ERBEL Lokantası açılmasını hedefliyoruz. 10 farklı noktada uygun fiyatlı ekmek büfeleri hizmete açıldı, vatandaşların mutfak ekonomisine destek sağlanıyor. Anne Taksi ile anne adaylarının hayatı kolaylaşıyor. Kadın ve Aile Danışma Merkezi ile annelere ve ailelere destek olunuyor. Engelsiz Taksi projeleriyle ulaşımda eşitlik sağlanıyor. Çok yakında Engelsiz Plaj projesi ile engeli bulunan vatandaşlarımızın rahatlıkla denizde yüzebilmesini sağlayacağız. 10 bini aşkın gıda paketi, 5 bin 257 hasta nakli, 617 tıbbi malzeme desteği ile ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz."

4 büyük açık otopark hizmete girdi

Erdemli Belediyesinin kentte yıllardır çözüm bekleyen otopark sorununa neşter vurduklarını aktaran Kara, Alata, Merkez, Sahil ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Açık Otoparkları ile 4 büyük açık otoparkın halkın kullanımına sunulduğunu ifade etti. Kurs merkezi, ödev evi, bisiklet parkuru, kreş gibi gençler ve çocuklar için birçok proje hayata geçirildiğini anlatan Kara, kodlama atölyesinin açıldığını, ayrıca yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin Teknofest’le buluşturulduğunu kaydetti.

"Yollarımıza güç kattık, Erdemli’yi geleceğe hazırladık"

İlk yıl içinde ulaşım altyapısını güçlendirme adına kapsamlı yol yatırımlarını hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Kara, "Hacıalanı-Sorgun bağlantı yolu gibi stratejik güzergâhları halkımızın hizmetine sunduk. 103 kilometre sıcak asfalt serimi ile 9 bin 633 ton asfalt yaması, 25 bin kilometre parke yol ve kaldırım çalışmalarıyla güvenli ulaşım imkânı sağlandı. Ayrıca 243 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirildi" dedi.

İşçilerin sendikal haklarını tanıyarak güvence altına aldıklarına dikkat çeken Başkan Kara, ilçede geri dönüşüm projelerini uyguladıklarını, kırsala yapılan sosyal yaşam alanları ve tesisler başta olmak üzere yeşil alanları genişletmek, çevreyi güzelleştirmek ve doğayla iç içe bir Erdemli’yi var etmek için önemli adımlar atıldığını sözlerine ekledi. Bacasız sanayi turizmi geliştirmek için alternatif alanlar oluşturduklarına dikkat çeken Kara, Çamlık’ta 2. Etap turizm çalışmalarına başladıklarını, Kompost Geri Dönüşüm projesi ile tarımsal atıkları dönüştürdüklerini, ‘Sıfır Atık Noktaları’ kurduklarını ve vatandaşların geri dönüşüme teşvik edildiğini de söyledi.

Yeni projeler yapılacak

Türkiye’nin ilk konteyner tesisini kuran Erdemli Belediyesinin ’Sabit ve Katlanabilir Konteyner Ev Üretim’ projesi kapsamında taziyeevi, ekmek büfesi, anaokulunu hizmete açtıklarına değinen Kara, can dostların bakımı ve güvenliği için nakil aracını hizmete sunduklarını, Patipark projesiyle can dostlara keyifli alanlar oluşturulduğunu ve yakın zamanda Gücüş Mahallesi’nde yeni bir barınağın hizmete gireceğini ifade etti. Kültür, sanat ve spor alanlarında da önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Kara, daha yapacak çok işleri olduğunu, Limonata ve Meyve, Sebze Kurutma Fabrikası, Alata Deresi üzerinde ilçenin, doğu ve batı istikametini birbirine bağlayacak bir ulaşım köprüsü, katlı otopark, üretici pazarı gibi çalışmalara da en kısa zamanda başlayacaklarını açıkladı. Çok güzel bir seyir terası yapılacağına da vurgu yapan Başkan Kara, ERBEL Kafe restoranlarının da sahilde çok yakında yerini alacağını sözlerine ekledi.