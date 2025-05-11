Manisa’nın Demirci ilçesinde Belediye Başkanı Erkan Kara Anneler Gününde şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, Anneler Gününü kutladı.

Her yıl mayıs ayının ikinci hafta sonu kutlanan Anneler Günü Demirci’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Anneler Gününde şehit annelerini de yanlız bırakmadı.

Başkan Erkan Kara ziyaretleri kapsamında Şehit Topçu Astsubay Ferhat Vurucu’nun annesi Fadime Vurucu ve Şehit Uzman Çavuş Ahmet Korkmaz’ın annesi Şehriye Korkmaz’ı evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, " Anneler Gününde Şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum" dedi.