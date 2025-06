Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’na iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, "Partimize iade-i ziyarette bulunan, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci’yi İl Başkanlığımızda kabul ettik. Şehrimize hizmet söz konusu olduğunda, AK Parti olarak her zaman siyaset üstü bir anlayışla hareket ediyor, hemşehrilerimizin yararına olacak her adımı destekliyoruz. Kütahya’nın kalkınması, huzuru ve refahı için ortak akılla çalışmaya, şehrimize değer katacak her işin takipçisi olmaya bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında, şehirde yürütülen hizmetler ve projelere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin, Kütahya’nın gelişimi adına önemli bir iş birliği mesajı verdiği belirtildi.

Ziyarette AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Fatih Oruç ve Osman Zeybek ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, AK Parti Kütahya Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.