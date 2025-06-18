Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen "Pasta Şenliği" etkinliğinde, üniversite öğrencileri ile Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası’ndan gelen minikler bir araya geldi. Türkiye’de üniversite düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Gönül Elçileri Kulübü ve Anı Elinde Tutanlar Topluluğu’nun katkılarıyla, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuz Yılmaz koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde usta şefler Mahmut Okutucu ve Ahmet Kalay ile birlikte kendi pastalarını yaptı. Mutfak kısa sürede neşe dolu bir atölyeye dönüştü. Tatlı rekabetin yaşandığı şenlikte 9 grup, birbirinden farklı pastalar hazırladı. Etkinlik sonunda tüm çocuklar gönüllerin kazananı ilan edildi.

"Çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymaktı"

Etkinliğin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yavuz Yılmaz, "Bugün burada amaç sadece pasta yapmak değildi. Asıl hedef; sevgiyle üretmenin, birlikte zaman geçirmenin ve çocuklarla güçlü bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymaktı. 10 yıldır yürüttüğümüz bu şenliği daha da geliştirerek büyütmeyi hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerin yaygınlaşması, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli adımlardır" dedi.

Gün boyu süren şenlik renkli görüntülere sahne oldu.