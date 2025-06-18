Kırklareli’nde bir hayırsever tarafından yaptırılan etüt merkezi törenle açıldı.

Kırklareli’nde hayırsever Feriha Aldoğan tarafından vefat eden eşi Ahmet Aldoğan adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdu bahçesine yaptırılan etüt merkezi açılışı için tören düzenledi. Törene Vali Uğur Turan, hayırsever Feriha Aldoğan, kamu ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Turan, hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı öğretmen olmanın büyük anlam ifade ettiğini belirterek "Evlad-ı Fatihan şehri burası, ecdadını unutmayanların şehri. Ahmet ağabeyimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve başkonsoloslukta çalışmış. Bu etüt merkezine gelip internet hizmetinden ve kafeteryasından yararlanacak, ders çalışacak 56 talebenin her biri ve aile üyeleri size dua edecek" dedi.

Hayırsever Feriha Aldoğan’da rahmetli eşinin emekli ikramiyesi ve aylığı ile bu etüt merkezini yatırdığını dile getirerek eğitime böyle bir binayı kazandırdığı için çok mutlu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek etüt merkezi gezildi.