Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, başarılarıyla şehri gururlandıran Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı.

Kütahya Belediyespor, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Ligi’nde sergilediği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan takımın teknik heyeti, oyuncuları ve yöneticiler Kütahya Belediye Başkanı Kahveci’nin misafiri oldu. Başkanı Kahveci, sporcularla tek tek ilgilenerek, takımın azmi, inancı ve mücadele ruhuyla tüm şehre örnek olduğunu vurguladı. Elde edilen başarının şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kahveci, sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti. Takım kaptanı, teknik heyet ve kulüp yöneticileri ise desteklerinden dolayı Başkan Kahveci’ye teşekkür ederek, aynı inanç ve kararlılıkla mücadele edeceklerinin sözünü verdi.