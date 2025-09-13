Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi’ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserin özel koruma altında olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Depreme dayanıklı, zamanın şartlarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi’ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık. Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya’daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz."